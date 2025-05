Onde assistir Anápolis x Maringá pela Série C neste domingo (25)

Galo da Comarca ainda não conseguiu vencer na competição e busca primeira vitória jogando no Jonas Duarte

Augusto Araújo - 23 de maio de 2025

Anápolis enfrenta o Maringá pela Série C em busca da primeira vitória. (Foto: Gabriel Leite – AFC / Juninho Messias – MFC)

Passando maus bocados na Série C, o Anápolis volta a campo neste domingo (25) para enfrentar o Maringá, em partida válida pela 7ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h no Estádio Jonas Duarte, localizado na Avenida Brasil-Sul. Pedro Alves de Oliveira (DF) irá comandar a equipe de arbitragem.

O Galo da Comarca vem de um empate frustrante na última partida. Jogando contra o ABC na Arena das Dunas, localizada em Natal (RN), o clube goiano começou perdendo.

Isso porque Anderson Rosa abriu o placar para os donos da casa e Carlos Eduardo emendou o segundo na sequência.

Porém, ainda no primeiro tempo, Kadu descontou para o Tricolor. Já no comecinho da segunda etapa, Octavio Metzker fez um gol contra, deixando tudo igual no placar.

Contudo, aos 16 minutos do segundo tempo, Kadu fez mais um, virando o resultado pra o Anápolis: 3 a 2. Nisso, o Galo segurou o placar por mais de 30 minutos.

Entretanto, o destino não sorriu para o Tricolor. Aos quatro minutos dos acréscimos, Joãozinho fez o terceiro do ABC e decretou o 3 a 3.

Assim, o Anápolis está em 19º lugar, na zona de rebaixamento da Série C, com quatro pontos conquistados em quatro empates, e sem vitórias até o momento.

Tropeços seguidos

Por outro lado, o Dogão está brigando para ficar entre os primeiros colocados da Série C. Atualmente, ele é o 5º lugar, com 11 pontos em seis jogos. Assim, está na zona de classificação para o mata-mata da competição.

Porém, já faz três partidas que o Maringá não vence. Pela terceira divisão, perdeu de 3 a 2 para o CSA e, jogando em casa, empatou com o Botafogo-PB por 1 a 1.

Além disso, pela Copa do Brasil, a equipe foi goleada com um sonoro 4 a 0, aplicado pelo Atlético-MG nesta quarta-feira (21). Rubens, Patrick, Rony e Lyanco balançaram as redes para o Galo mineiro.

O Nosso Futebo vai fazer a transmissão exclusiva da partida de Série C pelo canal oficial do YouTube.

Além disso, os fãs do Galo da Comarca também já podem comprar ingressos para o confronto no Jonas Duarte.

A compra acontece presencialmente no Jonas Duarte ou online na plataforma Ingresso SA. Os preços dos ingressos são R$ 80 para o setor coberto e R$ 40 para o setor descoberto.

Para os contemplados pela Torcida Premiada, é necessário apresentar o pagamento do IPTU e da TSU por meio da certidão negativa do imóvel, bem como o documento original do titular.

A troca é feita em dois pontos distintos, no Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do Anápolis.

