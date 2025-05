Região mágica em Goiás atrai turistas de todo o mundo (fenômeno natural)

Atrativo destacado como um dos mais belos da natureza vistos a olho nu acontece por lá

Paulo Roberto Belém - 23 de maio de 2025

Fenômeno encanta visitantes de todo o mundo (Foto: Governo Federal)

É em uma região específica de Goiás que o cerrado promove a bioluminescência, um fenômeno destacado por ser um dos mais belos da natureza vistos a olho nu e que atrai turistas de todo o mundo por conta da magia desse efeito.

Nele, os cupinzeiros ficam cheios de pontos brilhantes durante à noite, criando um cenário mágico e de encher os olhos. E para vê-lo, é preciso estar no Parque Nacional das Emas, localizado em maior parte no município de Chapadão do Céu.

Efeito

Protagonizado por larvas de vagalumes que se infiltram na estrutura construída por estes insetos para abrigar a sua colônia, a bioluminescência ocorre quando há emissão de luz por estes organismos vivos.

O fenômeno ocorre através de reações químicas que liberam energia luminosa, exclusivamente durante as noites neste ponto específico do estado de Goiás, sendo que entre os meses de outubro e dezembro é o período ideal de vê-lo.

Características céu-chapadenses

A cidade, que fica a 480 km de Goiânia sentido sudoeste, é um dos acessos ao parque, feito pelo Portão do Bandeira. O espaço conta 132.000 hectares distribuídos, ainda, pela cidade de Mineiros.

Além do efeito literalmente brilhante, Chapadão do Céu abriga outros atrativos, prometendo aos visitantes um lazer completo.

O município tem como atrativos turísticos a Cachoeira do Prata (Rio Prata), no triângulo da Prata, a 25 km da cidade, com remanso apropriado para práticas esportivas e as lindas cachoeiras Requeijão e Rapadura, a 35 km da cidade.

Há também as corredeiras do Rio Formoso, o Parque Aquático Lago das Garças, com estruturas para a prática de esportes aquáticos como aula de canoagem, pesca esportiva, e piscinas com tobogãs e toboáguas.

Já na área urbana, está o Parque Natural Alberto Rodrigues da Cunha, criado para proteger a biodiversidade dos ecossistemas e atuar como regulador da qualidade do ar da região.

