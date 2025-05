Últimos dias de inscrições para concurso público com salário de até R$ 8 mil

Além da remuneração, processo seletivo ainda oferece auxílio-alimentação de R$ 1 mil

Natália Sezil - 23 de maio de 2025

Campus Luziânia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está nos últimos dias de inscrições para um concurso público com salário de até R$ 8 mil.

A oportunidade é para o Campus Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF), que requer um novo professor substituto de Informática.

Há apenas uma vaga disponível, destinada a candidatos que tenham, pelo menos, graduação na área.

Com regime de trabalho de 40 horas semanais, a remuneração varia de acordo com a titulação do aprovado.

O salário fica entre R$ 4.326,60, para quem é apenas graduado, e R$ 8.058,29, para quem possui Doutorado. Além disso, há auxílio alimentação de R$ 1 mil.

O prazo, que está se encerrando, fecha às 23h59 da próxima terça-feira, 27 de maio. As inscrições são online, pelo site do IFG. A taxa cobrada é de R$ 40.

A seleção acontece em duas etapas. A primeira é uma análise de títulos, feita a partir dos documentos enviados no momento de inscrição. A segunda, presencial, consiste em uma prova de desempenho didático com arguição.

O concurso público é válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado final está previsto para ser divulgado em 12 de junho.

Mais informações, como o cronograma completo e detalhes da seleção, estão disponíveis no edital.

