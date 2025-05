Homem quase vê sonho se tornar pesadelo ao ganhar prêmio principal na Lotofácil

Bilhete do prêmio foi parar em um lugar que nem ele esperava

Magno Oliver - 24 de maio de 2025

(Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

Um dos oito ganhadores do concurso 3390 da Lotofácil, que teve sorteio realizado na última terça-feira (13), quase perdeu o bilhete com o prêmio por conta de um detalhe que ninguém esperava.

Isso porque o valor de R$ 2,6 milhões teve partilha entre os outros participantes de um bolão registrado na lotérica “Grande Prêmio”, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Sem ter a identidade revelada pelo estabelecimento, o apostador é morador de uma cidade no Vale do Jequitinhonha (MG), e comprou sua cota do bolão via WhatsApp.

Ele também adquiriu cotas de outros jogos não premiados. Os bilhetes foram entregues pelo gerente da lotérica, todos identificados com seu nome e CPF.

Assim, o homem recebeu os comprovantes e foi até uma agência da Caixa Econômica Federal em frente à lotérica. O objetivo era dar entrada no processo de retirada do prêmio avaliado em R$ 324 mil.

Uma atendente informou que o resgate levaria dois dias para ser feito e ele decidiu, então, retornar para sua cidade e retirar o dinheiro depois.

Foi quando um detalhe inesperado causou desespero no “sortudo”, pois horas depois ele percebeu que jogou fora o bilhete físico de um dos bilhetes.

Em crise de desespero, ele ligou para o dono da lotérica, que imediatamente acionou o gerente da Caixa. Ele conseguiu entrar na agência e vasculhar os lixos, mas não obteve sucesso.

Foi quando ele teve a ideia de voltar à lotérica e revirar novamente os cestos de lixo e também não achou o bilhete. Assim, quando já estava sem esperanças, lembrou que tomou um café em um lanchonete nas redondezas. Foi quando decidiu voltar lá, verificou os lixos do estabelecimento e encontrou o bilhete premiado.

Assim, ele enviou áudio pro gerente da lotérica, agradeceu o apoio recebido. Também contou que pegou dinheiro emprestado para viajar até a capital para buscar seu prêmio.

Por fim, o gerente da lotérica ainda destacou que o cliente ganhou na loteria duas vezes por ganhar o prêmio e também por conseguir recuperar o bilhete perdido de volta.

