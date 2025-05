Motorista de van escolar é condenado a 35 anos de prisão por estuprar crianças e adolescentes dentro de Kombi

Depois dos crimes, acusado entregava balas, pirulitos e dinheiro às vítimas, ameaçando matá-las caso contassem algo

Natália Sezil - 24 de maio de 2025

Um motorista de van escolar foi condenado a mais de 35 anos de prisão pelo estupro de quatro crianças e adolescentes, entre elas a própria filha, em São Miguel do Passa Quatro, a 87 km de Goiânia.

Os crimes aconteciam dentro de uma Kombi, entre os anos de 2022 e 2023, quando as vítimas tinham apenas 10, 11 e 15 anos. Como agravante, a filha do réu ainda possuía limitações físicas.

Por isso, o condenado responde, além de abuso sexual, a estupro de vulnerável, crime continuado e aumento de pena (este último pelo ato cometido contra a familiar).

As vítimas mais novas chegaram a afirmar que o acusado abusava delas separadamente e, às vezes, juntas, na mesma situação e no mesmo dia.

Segundo elas, o motorista ameaçava matá-las, e também os familiares delas, caso contassem para alguém o que acontecia. Depois dos abusos, o acusado entregava às crianças e adolescentes balas, pirulitos e dinheiro.

De acordo com a promotora de Justiça Ana Roberta Ferreira Fávaro, foram considerados diversos depoimentos de testemunhas e das próprias vítimas, inclusive com exposição dos detalhes e demonstração gestual da forma como os atos eram forçados.

Com isso, a tentativa da defesa do réu, de desqualificar os relatos apontando contradição, não funcionou. O juiz Rozemberg Vilela da Fonseca considerou que foram produzidas provas suficientes da materialidade do crime.

O réu não poderá recorrer da sentença em liberdade, pois já havia um mandado de prisão expedido em nome dele. A decisão também considera manter a integridade física das vítimas.

