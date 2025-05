Suposta perseguição de Kombi no Setor Universitário gera preocupação e pode virar alvo de investigação

Relato foi compartilhado no X e já acumula mais de 1,4 mil curtidas

Gabriella Pinheiro - 08 de maio de 2025

Imagem mostra suposta Kombi. (Foto: Reprodução/ X)

O relato sobre uma possível perseguição desencadeou uma série de comentários nas redes sociais e serviu de alerta para os moradores e frequentadores do Setor Leste Universitário, em Goiânia. A postagem foi compartilhada no X — antigo Twitter — na última quarta-feira (07) e já acumula mais de 1.400 curtidas, além de diversos comentários — alguns corroborando a situação.

No depoimento, publicado pela usuária @gabriellanast_, o episódio teria ocorrido com uma amiga, que estava trafegando pelo setor em um carro, quando avistou uma Kombi branca com desenhos amarelos e marrons. A partir do encontro, ela teria sido seguida pelo veículo, dando início a uma intensa perseguição, que só terminou após ela parar em uma delegacia.

Ainda no relato, a internauta afirma que a vítima conseguiu tirar fotos da placa e, ao mostrar aos policiais, descobriu que a Kombi estaria registrada no nome de uma mulher que já foi presa quatro vezes pelos crimes de tortura e estupro, além de supostamente integrar uma quadrilha que sequestra pessoas para cometer esses crimes.

“A Kombi foi vista no Setor Leste Universitário, mas não se sabe até onde eles estão agindo. Então, tomem muito cuidado”, diz um trecho.

A postagem também veio acompanhada de outro relato. Nos comentários, um usuário compartilhou um print que mostra uma conversa no WhatsApp com um amigo, que também teria sido seguido pelo mesmo veículo.

“A Kombi branca do Universitário é real. Ela já te seguiu também, né? Meio que seguiu a gente uma vez, lá perto da sua baia. Até hoje, quando vou pra sua baia, eu fico espiando a Kombi branca”, destacou ele.

Devido à grande repercussão no X, a delegada e deputada federal Adriana Accorsi (PT) emitiu um comentário na postagem, afirmando que encaminhou as informações para a Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, além de estar acompanhando a situação.

“Oi, gente. Esse relato é gravíssimo. Já estou encaminhando as informações para a Polícia Civil, PMGO e GCM de Goiânia. É fundamental também que qualquer pessoa que tenha mais informações procure qualquer força de segurança para ajudar nas investigações. Eu também estou à disposição; minha DM está aberta!”, disse ela.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) também foi informada da situação e disse que vai reforçar a fiscalização na região.

Veja: