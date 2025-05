Jovem é preso suspeito de dopar para estuprar mulher e compartilhar vídeos do crime

Vítima teria sido informada apenas no dia seguinte, após acordar sem memória do ocorrido

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2025

Jovem é preso suspeito de dopar e estuprar mulher. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC), na noite de terça-feira (13), suspeito de dopar e estuprar uma mulher, além de divulgar vídeos que mostravam a relação sexual não consentida. O caso aconteceu em Corumbá de Goiás.

Conforme as investigações, o suposto autor era um conhecido da vítima e teria comprado bebidas alcoólicas e fornecido para ela e outras pessoas, durante um encontro entre amigos.

Momentos depois, todas as pessoas que ingeriram as bebidas afirmaram terem “apagado” de forma incomum. Dentre elas, estava a mulher, que acordou somente no dia seguinte, sem se recordar do que aconteceu.

De acordo com as autoridades, ela foi surpreendida com a informação de que o homem estaria compartilhando vídeos que mostravam o momento do estupro.

Devido as circunstâncias, a PC autorizou uma busca e apreensão e localizou os arquivos mencionados pela vítima no depoimento, que estavam em poder do investigado.

Mesmo com o cumprimento da medida, o homem ainda seguiu exibindo o conteúdo a terceiros, razão pela qual foi solicitada a prisão preventiva.

Ele foi encaminhado até à Unidade Prisional, onde estará a disposição do Poder Judiciário. Caso seja considerado culpado, a pena para os crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!