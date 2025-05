Ouriço muito fofo é resgatado em Anápolis após ser perseguido por cachorros

Ação dos bombeiros foi primordial para garantir o resgate e soltura do animal em segurança

Davi Galvão - 24 de maio de 2025

Ouriço foi devolvido em segurança para a natureza. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado após os moradores do bairro Setor Novo Paraíso, região Sul de Anápolis, encontrarem um ouriço preso na copa de uma árvore, neste sábado (24).

Segundo informações oficiais, o animal estava acuado após ter sido perseguido por alguns cachorros.

De imediato, os bombeiros foram até o local e, com o uso de equipamento especial, efetuaram o resgate do ouriço, que estava bastante assustado com a situação.

O animalzinho foi então levado para uma área de mata, habitat natural da espécie, e solto em segurança pelos profissionais.

Imagens registradas no local mostram que o pequeno estava visivelmente desconfortável com a situação, o que exigiu uma cautela especial por parte dos bombeiros.

Apesar dos riscos ao manusear o animal, não houve feridos na operação.

