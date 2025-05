Homem é preso em flagrante após matar colega de trabalho a facadas em Pirenópolis

Suspeito confessou o crime aos policiais assim que eles chegaram ao local

Beatriz Bueno - 25 de maio de 2025

Homem foi encontrado já sem vida (Foto: Reprodução)

Uma briga entre dois funcionários de uma fazenda na região rural de Pirenópolis terminou em tragédia na noite deste sábado (24).

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência após relato de que um dos envolvidos havia sido morto e o outro também apresentava ferimentos.

No local, a cerca de cinquenta metros da residência principal da propriedade, os militares encontraram um homem deitado no chão, apenas de cueca e bastante ensanguentado.

O suspeito relatou ter sido atacado com uma faca pelo colega de trabalho, mas afirmou ter revidado com golpes que acabaram tirando a vida do outro envolvido.

O corpo da vítima foi localizado caído de costas em uma área coberta na parte externa da residência, já sem sinais vitais.

Após receber atendimento médico, o suposto autor autuado por homicídio em flagrante. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!