Maiara e Maraísa, Murilo Huff e Natanzinho são os primeiros confirmados na Pecuária de Anápolis

Evento contará com rodeio, provas de laço, exposição de animais e outras atividades

Gabriella Pinheiro - 25 de maio de 2025

Maiara & Maraísa e Murilo Huff são atrações da Pecuária de Goiânia 2023. (Montagem: Reprodução).

A próxima edição da Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2025 contará com nomes de peso no cenário da música sertaneja. Desta vez, a festa acontecerá entre os dias 30 de julho e 3 de agosto no Parque de Exposições.

Entre os nomes confirmados para o evento, que visa celebrar os 118 anos da cidade, estão os cantores: Natanzinho, Murilo Huff, Maiara e Maraísa e a dupla Rio Negro e Solimões.

A entrada será gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. O evento também contará com rodeio, provas de laço, exposição de animais e outras atividades ligadas ao agronegócio.

Vale destacar que a Expoana é realizada com o apoio do Sindicato Rural de Anápolis, além de contar com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões do senador Wilder Morais (PL).

O evento substitui o tradicional Arraiana, realizado durante o aniversário da cidade, que foi encerrado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), sob a justificativa de alto custo.

