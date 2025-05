Indústria do Daia anuncia dia D de seleção presencial para preencher 200 vagas que estão abertas

Ação será realizada no Senai e visa contratação imediata para diversas funções

Isabella Valverde - 26 de maio de 2025

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

Uma das maiores fabricantes de medicamentos do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), a Brainfarma anunciou nova edição do “Emprega Brainfarma”.

Trata-se de uma seleção presencial para preencher 200 vagas de emprego na unidade da empresa na cidade.

O evento será realizado na próxima sexta-feira, 30 de maio, das 08h às 16h, no Senai Roberto Mange.

A instituição fica na Rua Prof. Roberto Mange, nº 239, Jundiaí, e promete atrair candidatos interessados em atuar nas funções de auxiliar de produção, operador de empilhadeira, manipulador e conferente.

Quem pode participar

Segundo a Brainfarma, podem se candidatar pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio completo.

É necessário apresentar documentos pessoais, e no caso dos homens, também o Certificado de Dispensa Militar.

Para o cargo de operador de empilhadeira, é exigido o curso específico da área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, dentro da validade.

As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

