Placa chama atenção com alerta inusitado de tutor de cachorros: “irei latir junto”

Situação foi repercutida no Instagram dedicado a expor recados dos mais diversos temas

Paulo Roberto Belém - 26 de maio de 2025

Aviso foi parar no Instagram @placashistoria (Foto: Reprodução)

Um aviso afixado supostamente no portão de uma residência foi parar no Instagram @placashistoria, no sentido de o autor abordar uma questão involuntária para quem é tutor de cachorros, vivendo em uma cidade.

“Atenção, vizinhos. Meus cachorros latem. Se reclamar, irei latir junto”, assinando como “A direção”. Entretanto, a necessidade do aviso diz respeito à perturbação sonora causado pelos animais, quando recorrentes.

Foi assim que entendeu todos os seguidores da página que comentaram a situação. “Brincadeira à parte, esses latidos podem ser um problemão. Imagina você querer dormir ou até assistir um filme e o cachorro não parar de latir”, disse uma.

Outra foi mais extremista. “É um inferno. Já sofri aqui com meus vizinhos. Hoje melhorou, mas já foi difícil de tolerar”, disparou.

Uma terceira chegou a dar uma “dica”. “Só descobrir qual estilo musical nossa querida vizinha não gosta e fazer um mutirão com caixas de sons durante alguns dias. Cachorro que late não morde, mas quem com ferro fere, com ferro será ferido”, sugeriu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!