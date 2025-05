Bebê de 10 meses é socorrido em estado grave após ser atacado por pit bull em Goiânia

Medo inicial das testemunhas era de que o pequeno tivesse morrido na hora

Natália Sezil - 27 de maio de 2025

Viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada. (Foto: Divulgação)

Um bebê, de apenas 10 meses de idade, ficou em estado grave de saúde após ser atacado por um cachorro de grande porte, da raça pit bull, no bairro Jardim América, em Goiânia, nesta terça-feira (27).

Diante do ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi chamada, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Em um primeiro momento, o medo dos familiares foi de que o pequeno estivesse já sem sinais vitais.

Apesar do receio, ele pôde ser socorrido pelos bombeiros e foi levado imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América, onde recebeu atendimento médico adequado.

Além do bebê, a mãe dele e outra moradora do imóvel também foram vítimas do ataque do pit bull. Elas sofreram ferimentos leves.

