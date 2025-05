6 cursos rápidos que mais aumentam o salário (vão turbinar sua carreira)

Hoje em dia, quem domina as ferramentas certas e entende as necessidades das empresas tem muito mais chances de conseguir um bom emprego

Pedro Ribeiro - 28 de maio de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Se você está buscando formas de ganhar mais, mudar de vida ou simplesmente crescer na carreira, saiba que alguns cursos rápidos podem fazer toda a diferença.

Em poucas semanas ou meses, é possível aprender habilidades práticas e valorizadas pelo mercado.

Tudo isso sem precisar de uma faculdade ou de anos de estudo.

Hoje em dia, quem domina as ferramentas certas e entende as necessidades das empresas tem muito mais chances de conseguir um bom emprego ou subir de cargo.

6 cursos rápidos que mais aumentam o salário (vão turbinar sua carreira)

1. Tráfego pago e marketing digital

Esse é um dos cursos rápidos mais procurados por quem deseja entrar ou crescer no mundo digital.

O tráfego pago envolve o uso de anúncios online (como Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads) para atrair clientes e gerar vendas.

Já o marketing digital abrange estratégias para divulgar marcas e produtos na internet.

É uma área que permite trabalhar como freelancer, ter seu próprio negócio ou atuar em agências e startups.

2. UX/UI Design

O design de experiência do usuário (UX) e o design de interface (UI) são fundamentais para tornar aplicativos e sites mais agradáveis e fáceis de usar.

Empresas de tecnologia valorizam muito esses profissionais, e cursos rápidos nessa área podem abrir muitas portas.

Mesmo quem nunca trabalhou com design pode começar do zero.

A formação ensina desde os conceitos básicos até a criação de protótipos.

3. Programação para iniciantes

Aprender a programar já não é mais só para quem quer ser desenvolvedor.

Hoje, profissionais de várias áreas se beneficiam desse conhecimento.

Há cursos rápidos que ensinam lógica de programação, HTML, CSS, JavaScript e outras linguagens desde o básico.

A programação abre portas no mercado de tecnologia, que segue com alta demanda e bons salários.

4. Inglês técnico

Saber inglês já é quase obrigatório em muitos setores. Mas o diferencial mesmo está em aprender inglês técnico e desenvolver a conversação.

Cursos rápidos voltados para situações reais de trabalho fazem toda a diferença.

Com esse tipo de curso, você se prepara para entrevistas, reuniões, leitura de documentos e comunicação com clientes internacionais.

5. Análise de dados e Power BI

Analisar dados e tomar decisões baseadas em informações concretas é uma habilidade cada vez mais valorizada.

Com cursos rápidos de análise de dados e Power BI, você aprende a transformar números em gráficos, relatórios e insights valiosos.

É uma excelente opção para quem trabalha em áreas como vendas, marketing, logística, finanças ou gestão.

O conhecimento em ferramentas como Excel e Power BI aumenta sua eficiência e seu valor no mercado.

6. Atendimento ao cliente e customer success

Empresas entendem que manter o cliente satisfeito é mais barato do que conquistar novos.

Por isso, a área de atendimento ao cliente e customer success (sucesso do cliente) está em crescimento.

Cursos rápidos nesse setor ensinam técnicas de comunicação, escuta ativa, empatia e resolução de conflitos.

É uma ótima alternativa para quem gosta de lidar com pessoas e quer crescer em áreas como vendas, suporte e relacionamento com o cliente.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!