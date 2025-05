Após retorno das coparticipações, Ipasgo lança novo canal de contato com beneficiários

Decisão foi tomada após o volume de contatos ultrapassar a média de 4 mil diários, chegando a 4.876 em um único dia

Davi Galvão - 29 de maio de 2025

Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

Diante do aumento na demanda por atendimentos após as sucessivas prorrogações do pagamento da coparticipação, o Ipasgo Saúde criou um novo número 0800 para facilitar o contato com os beneficiários. Agora, o canal gratuito 0800 062 1920 já está em funcionamento, o que deve, segundo o instituto, dar mais fluidez nos atendimentos aos usuários.

A decisão foi tomada após o volume de ligações ultrapassar a média de 4 mil por dia em maio, chegando a 4.876 chamadas em 26 de maio.

Segundo o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Badia, a principal motivação para esse aumento expressivo foi o crescimento das dúvidas relacionadas à cobrança das coparticipações de 2025 e dos valores retroativos de 2024, além dos novos planos Ipasgo Saúde Cerrado e Ipasgo Saúde Família.

“O novo número amplia os canais de acesso aos nossos beneficiários, especialmente para esclarecer questões sobre coparticipações, boletos, consultas, exames, adesões e migrações de plano”, explicou D’Badia.

Como parte do reforço na central de atendimento, o instituto contratou 40 novos atendentes em parceria com a Associação das Pessoas com Deficiência (ADFEGO), especializada no suporte a órgãos públicos e privados.

Além dos números de telefone, o Ipasgo Saúde oferece atendimento pelo Portal do Beneficiário para auxiliar os usuários em dúvidas e demandas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!