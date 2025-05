Ipasgo prorroga data limite para pagamentos de coparticipações; confira novo cronograma

Suspensão dos serviços só ocorre em caso de inadimplência da mensalidade

Davi Galvão - 23 de maio de 2025

Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

O Ipasgo Saúde anunciou a prorrogação, em caráter excepcional, do vencimento dos boletos referentes às coparticipações do segundo semestre de 2024 e de janeiro de 2025. A nova data limite para pagamento é a próxima sexta-feira (30).

Segundo o instituto, a medida atende a solicitações de beneficiários que receberam boletos com vencimento previsto para 23 de maio.

Quem não realizar o pagamento até essa data receberá um novo boleto por e-mail a partir da próxima segunda-feira (26).

Caso o e-mail não seja localizado, é possível emitir a cobrança diretamente no Portal do Beneficiário, disponível no site oficial do Ipasgo, acessando o menu Situação Financeira e Parcelamento das Coparticipações Retroativas. A nova data de vencimento também será informada via WhatsApp.

O Ipasgo reforçou que o não pagamento das coparticipações não afeta o acesso aos atendimentos. A suspensão dos serviços só ocorre em caso de inadimplência da mensalidade.

Em tempo

Os novos planos do Ipasgo também serão ofertados a partir do dia 1° de julho. Vale ressaltar que pessoas que já fazem parte de algum dos planos já disponíveis não são obrigadas a migrar para os novos.

Basicamente, foram criadas duas modalidades: Plano Família e Plano Cerrado, que atendem diferentes perfis de beneficiários, com valores de mensalidade que variam conforme a faixa etária e podem chegar a até R$ 1.159,34.

Na nova estrutura, o Plano Cerrado será voltado exclusivamente para servidores públicos estaduais e seus dependentes, enquanto o Plano Família permitirá a adesão de qualquer cidadão, independentemente de vínculo com o serviço público.

As mensalidades variam conforme a idade do beneficiário. No plano Cerrado, os valores começam em R$ 178,33 para crianças de 0 a 18 anos e vão até R$ 1.025,40 para beneficiários com 59 anos ou mais. Já o Plano Família tem mensalidades um pouco mais elevadas: partem de R$ 201,62 para crianças e podem chegar a R$ 1.159,34 na faixa etária mais alta.

