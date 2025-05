Função pouco conhecida do buraquinho no celular (não é apenas um detalhe de design)

Quem olha de perto pode pensar que aquele furinho não tem função, mas, na verdade, ele tem um recurso importante

Magno Oliver - 29 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Letícia Rosa/ Canal TechTudo)

Já aconteceu de você virar o seu celular para colocar para carregar e se deparar com um furinho? É um furinho pequeno bem ao lado do encaixe para o carregador, já viu?

À primeira vista, pode parecer apenas mais um detalhe de estrutura da armação frontal do seu celular. Mas, na verdade, ele desempenha uma função de sistema que muita gente desconhece.

Assim, esse furinho no celular é bem discreto e muita gente acaba confundindo ele com o furo da bandeja do chip, que, geralmente, também fica nas bordas ou laterais do aparelho, a depender do modelo e marca.

Muitos usuários de celular também confundem esse furinho com a bandeja de entrada e saída de cartão SSD. Algumas até acabam enfiando o acessório de remoção de chip e acabam danificando o equipamento, não faça isso.

Assim, esse furinho no celular costuma ficar na parte superior ou inferior do aparelho (depende da marca e modelo) e, na verdade, possui uma função que muita gente não conhecia.

Esse recurso funciona como um microfone auxiliar, que é também chamado de microfone de cancelamento de ruídos.

Dessa forma, a função desse pequeno microfone auxiliar escondido é melhorar a qualidade do áudio, tanto durante as chamadas quanto em gravações externas de áudio ou vídeo.

O microfone auxiliar é um recurso que age na captação de ruídos e sons do ambiente, principalmente os externos.

No momento em que chega ao sistema, a Inteligência Artificial integrada filtra e reduz ou remove o excesso de barulho de fundo. Assim, esse recurso escondido faz com que sua voz fique mais clara e limpa do outro lado da linha.

