O erro que pode estar prejudicando aos poucos a saúde do seu cérebro

Estudo científico revelou um detalhe importante na hora de dormir que pode prejudicar seu modo de vida a longo prazo

Magno Oliver - 30 de maio de 2025

O sono é um estado fisiológico de descanso e relaxamento muito importante para a recuperação das energias e vigor do nosso corpo e mente. Trata-se de um processo natural fundamental para a saúde.

Que o sono é uma necessidade vital para o ser humano é fato, mas existem pessoas que praticam o hábito na medida, enquanto outras passam da conta e isso acaba trazendo riscos para a saúde.

É o que aponta um estudo recente publicado na revista Alzheimer’s & Dementia sobre a relação do sono excessivo do ser humano com um desempenho cognitivo inferior na atuação cotidiana.

Na análise apresentada pelo estudo, sugeriu-se que pessoas que dormem demais podem apresentar sintomas de depressão e desempenho neural cognitivo superior às demais pessoas que dormem a quantidade recomendada diariamente.

A pesquisa observou dados de mais de 1.800 participantes sem demência cognitiva, com idades entre 27 e 85 anos, no Framingham Heart Study. Em conclusão, perceberam que pessoas que dormiam nove horas ou mais por noite apresentavam piora no desempenho cognitivo e tarefas diárias.

Essa tendência de comportamento foi especialmente notável em participantes com depressão, independentemente do uso de antidepressivos.

A autora principal do estudo, Vanessa Young, aponta que dormir mais de nove horas regularmente pode indicar problemas subjacentes, como questões vasculares ou alterações na saúde cerebral. Isso traz como reflexão de que mais sono nem sempre é melhor.

Dados do Instituto de Psiquiatria do Paraná mostram que a relação entre transtornos mentais e sono é bem complexa e já antiga. Isso pois na depressão, a complexidade da relação é ainda mais evidente.

“Cerca de 90% dos casos de depressão são acompanhados de queixas em relação ao sono, tornando algumas alterações de sono critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior”, explica a instituição.

Para os especialistas, a recomendação considerada mais saudável é de 7 horas de sono diárias.

