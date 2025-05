Simpatia para limpar as energias e acabar com os bloqueios financeiros

Gabriella Licia - 07 de maio de 2025

Planta traz proteção energética incrível. (Foto: Reprodução)

Existem algumas fases na vida que sentimos que estamos estagnados e nenhum projeto parece promissor. É como se nada que fizéssemos funcionasse e o dinheiro não entrasse na conta com abundância.

Há diversos estudos que apontam que o campo energético de cada um também pode ser um fator crucial nos resultados. Quando estamos carregados de pensamentos negativos, ambientes pesados ou emoções densas, é comum que tudo pareça travado.

Para quem deseja quebrar de uma vez toda a negatividade, há ainda uma erva específica que é um verdadeiro ritual de purificação. Ele não apenas afasta as más energias, mas também eleva a vibração do corpo e da mente, ajudando a atrair prosperidade e até mesmo aquela sorte inesperada que a gente sempre pede ao universo.

Abaixo, explicamos direitinho como fazer a simpatia para limpar as energias e acabar com os bloqueios financeiros. Confira!

Simpatia para limpar as energias e acabar com os bloqueios financeiros:

Sem mais delongas, a erva maravilhosa que tanto falamos é nada mais e nada menos que a arruda. Essa simples planta, de fácil acesso e baixo custo, pode transformar sua vida agora.

Para o banho, é simples. Veja o passo a passo!

Para começar, ferva um litro de água. Em seguida, adicione as folhas da arruda. Desligue o fogo e tampe a mistura com um prato.

Agora, vem o passo mais importante para a simpatia ser efetiva. Será necessário coar o preparo antes de despejar no corpo. Tome o banho higiênico, como de costume, e depois jogue o banho de arruda pelo corpo.

Não se esqueça que é somente do pescoço para baixo, para não alterar os chakras. Durante o processo, repita: “Deixo essa erva abençoada trazer saúde, amor e sorte e dinheiro para mim. Obrigado arruda e assim seja”.

E prontinho! Se fizer com bastante fé, todas as portas que desejar entrar, no âmbito profissional e financeiro, serão abertas.

