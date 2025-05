Alerta para todas as mulheres que sofrem com unhas quebradiças

Elas podem estar tentando te contar algo. Preste atenção aos sinais e cuide-se!

Anna Júlia Steckelberg - 31 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ Simone Rosa – Mentora Nail)

Se você já se pegou lamentando mais uma unha lascada ou quebrada, saiba que isso pode ser mais do que uma questão estética. Unhas quebradiças, frágeis, com manchas ou mudanças de cor podem ser sinais de que algo não vai bem com a sua saúde.

Acredite ou não, mas as unhas podem refletir deficiências nutricionais, problemas hormonais e até doenças sistêmicas.

Por exemplo, unhas quebradiças podem indicar deficiência de ferro, zinco ou vitaminas do complexo B. Já manchas brancas, conhecidas como leuconíquia, podem ser causadas por traumas, mas também por deficiências nutricionais.

Quando se preocupar? Fique atenta aos seguintes sinais:

Manchas brancas persistentes: podem indicar deficiência de zinco ou cálcio.

Unhas amareladas: podem ser sinal de infecção fúngica ou doenças como diabetes.

Descolamento da unha: pode estar relacionado a problemas de tireoide.

Unhas que engrossam: podem indicar psoríase ou infecção fúngica.

O que fazer?

Se notar mudanças persistentes nas suas unhas, procure um dermatologista. Ele poderá avaliar se há necessidade de exames para identificar deficiências nutricionais ou outras condições de saúde.

Além disso, manter uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, é fundamental para a saúde das unhas.

Lembre-se: suas unhas podem estar tentando te contar algo. Preste atenção aos sinais e cuide-se!

