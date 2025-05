Bairros em Goiânia podem sofrer com falta de água ao longo da próxima semana

Registro ficará fechado durante execução, o que pode impactar no abastecimento

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2025

Saneago. (Foto: Divulgação/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado informando que alguns setores de Goiânia podem ter o abastecimento afetado ao longo da próxima semana.

Segundo a Saneago, equipes executam intervenções programadas, com o objetivo de melhorar a operação do sistema de abastecimento de água.

O registro permanecerá fechado durante a execução das manutenções, que acontecem das 7h às 17h. O retorno acontecerá de forma gradual, assim que os trabalhos forem concluídos.

As primeiras obras terão início na terça-feira (03), com a interligação das redes de água, na Rua 28 de Setembro, no Setor Estrela Dalva, o que pode impactar o fornecimento na área.

Já na quarta-feira (04), ocorre a interligação de rede de água na Rua Antônio Gregório, Setor Tremendão. Na quinta (05) será a vez da execução da rede de água na Rua Divina, Setor Estrela Dalva.

Por fim, a última obra acontece na sexta-feira (06) na Rua Boreal, no Setor Morada do Sol; e na Rua 15 de Outubro, no Setor Estrela Dalva.

A Saneago destaca que imóveis com caixa d’água bem dimensionadas não ficarão desabastecidos e solicita a compreensão de todos os consumidores o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada nas caixas d’água.

