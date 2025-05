Bandeira caída em monumento de Anápolis intriga motoristas; prefeitura explica

Símbolo municipal não tremulava, e sim estava caída e apoiada na estátua

Da Redação - 31 de maio de 2025

Imagem mostra bandeira a ‘meio mastro’. (Foto: Reprodução)

O monumento ao centenário de Anápolis, situado na entrada Sul da cidade, chamou a atenção dos motoristas que passavam pela Avenida Brasil neste sábado (30).

Isso porque a bandeira municipal não tremulava, e sim estava caída e apoiada na estátua.

Apesar de surgirem indagações acerca de um possível significado do gesto, visto que uma bandeira a meio mastro costuma ser um sinal de luto, respeito ou homenagem.

Portal 6 apurou que a situação se trata apenas de uma falha técnica, sem carregar qualquer outro significado.

O Corpo de Bombeiros, que é responsável por acompanhar a ação, já foi informado.

A Prefeitura de Anápolis se posicionou por meio da seguinte nota:

A Prefeitura de Anápolis informa que não foram constatadas anormalidades na estrutura da bandeira instalada no Monumento do Centenário. A referida bandeira foi recentemente substituída e, conforme é comum nesse tipo de material, apresentou desgastes em decorrência das variações climáticas, como a exposição intensa ao calor durante o dia e os ventos frios no período noturno.

Ressaltamos que a Administração Municipal mantém constante vigilância quanto à conservação dos símbolos públicos e já providenciou a substituição da bandeira.