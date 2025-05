Morador chama atenção com placa colocada na porta de residência

Mensagem fixada bem na porta de uma casa chamou a atenção das pessoas em volta e viralizou nas redes sociais

Magno Oliver - 31 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @placashistoria)

Em tempos em que as histórias e acontecimentos viralizam bastante nas redes sociais, principalmente quando se tem placas envolvidas, qualquer atitude diferente atrai milhares de olhares.

Foi exatamente o que aconteceu com um morador em uma cidade brasileira por conta de uma placa que estava na porta de uma casa que viralizou no Instagram do famoso perfil Placas História. A página é famosa por divulgar registros inusitados encontrados em vários lugares por aí.

O que era para ser um simples pedido de paz e silêncio, acabou se tornando um tormento na vida de um morador de uma casa que não queria receber ninguém.

Uma placa com um pedido bem inusitado e direto chamou a atenção das pessoas que passavam pela porta de uma casa e também dos internautas. O recado acabou repercutindo em vários cantos do mundo.

Na placa, a seguinte mensagem com letras grandes, em uma folha de papel, dizia: “tô em casa, mas não quero visita”. Assim, o aviso é bem direto, quase ríspido e despertou risadas e reações.

Após viralizar, a casa virou “ponto turístico” de curiosidade das pessoas. Elas chegavam para tirar fotos e registrar a ousadia do morador que só queria um pouco de paz e privacidade.

Aparentemente, a ideia da placa veio devido ao proprietário estar cansado de visitas inesperadas. Assim, ele resolveu expor, de forma direta e sem rodeios, o desejo de manter distância de interações sociais, mesmo estando em seu lar.

“Nossa, altamente compreensível, já fingi demais que não estava em casa. Quem gosta de visita é presidiário”, comentou um seguidor na postagem.

Por fim, confira a postagem completa da imagem:

