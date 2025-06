6 lugares para praticar exercícios em Aparecida de Goiânia

Cidade possui lei que prioriza a atividade física como essencial

Thiago Alonso - 01 de junho de 2025

Academia da Terceira Idade de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A prática de exercícios físicos é essencial para a saúde e bem-estar, prolongando e aumentando a qualidade de vida da população, situação que segue para toda a população, seja de Goiás, Brasil ou mundo, ainda que cada lugar possua especificidades.

Até por isso, em Aparecida de Goiânia, a Lei Municipal n. 3.623/2021 define que serviços de atividades ou exercícios físicos devem ser essenciais nos estabelecimentos.

A lei, promulgada na época da pandemia, persiste até hoje, sendo mantida para tempos de crise provocada por doenças contagiosas ou calamidade pública.

Por conta disso, a própria Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibiliza vários locais públicos para esta prática, de forma que a população possa estar sempre saudável.

Academia de Saúde Retiro do Bosque

Um destes exemplos é a Academia de Saúde — como é chamada — do Setor Retiro do Bosque. Na localidade, moradores podem realizar atividades como caminhada, corrida, alongamento, relaxamento e até ações mais elaboradas, como aula de zumba, treinamento funcional, oficina de memória, oficina de artesanato e terapias com bola suíça e manual.

Não bastasse isso, a academia, localizada na Rua dos Ipês com a Rua Marajoara, também realiza atividades em datas pontuais, como o Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças, além de auriculoterapia, Grupo Leve (Reeducação Alimentar e Prática de Atividade Física) e Grupo de Coluna.

Academia de Saúde Veiga Jardim

A unidade da Academia de Saúde do Parque Veiga Jardim funciona de forma parecida, com caminhadas e exercícios livres para o público, além de outras ações como grupo de coluna, pilates de solo, ventosaterapia, auriculoterapia e acupuntura.

Para quem quer perder peso, o ‘Grupo Quem Perde Ganha’, de reeducação alimentar, também é uma boa saída, aliada às atividades em datas pontuais (Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças).

Academia da Guarda Civil Mirim

No Setor Nova Cidade, uma academia aberta ao ar livre está disponível, de forma gratuita, bem ao lado da sede da Guarda Civil Mirim, e tem como foco os alunos que fazem parte da guarda.

O local conta com aparelhos para diferentes exercícios, contemplando a parte superior e inferior do corpo, além de uma área com acessibilidade, destinada a alunos que utilizam cadeira de rodas.

Academia da Terceira Idade

As atividades não se limitam aos jovens e alunos, também abrangendo os idosos, por meio da Academia da Terceira Idade (ATI), localizada na Rua 05, com Avenida das Acácias, na Praça da UPA Brasicon.

Com pelo menos nove equipamentos de ginástica, o público da terceira idade pode praticar exercícios na roda de ombro vertical; bicicleta dupla horizontal; simulador de caminhada duplo; barra alta giratória; balanço lateral duplo surf; simulador de remo; simulador de cavalgada duplo; elíptico esqui duplo e leg press sentado duplo.

Praça Léo Mendanha

A Praça Liosmar Evaristo Mendanha, ou Praça Léo Mendanha, como é conhecida, é uma opção e tanto, seja pela localização privilegiada, no Jardim Olímpico, um dos mais tradicionais de Aparecida de Goiânia, ou pelos atrativos que aguardam o público.

No local, a população tem acesso a atividades como academia ao ar livre, playground, área de convivência, bancos de madeira, dois pergolados com bancos, pista de caminhada adaptada para pessoas com deficiência e área gramada, distribuídos num espaço de 2,3 mil metros quadrados.

Praça Castro Alves

Já na Praça Castro Alves, uma academia aberta está disponível com dez equipamentos de ginástica, aliados ao espaço de convivência da praça que, por si só, oferece várias atividades para o público aparecidense, que incluem, além de pista de caminhada, até mesmo um campo de futebol.

Situada na circular entre os bairros Cidade Satélite São Luiz e Conjunto Bela Morada, o parque é um achado para quem procura praticar exercícios físicos com saúde, sem precisar se deslocar para regiões afastadas, visto que é muito bem localizada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!