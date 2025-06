Aparecida de Goiânia terá arraiá com entrada gratuita e comidas típicas de São João

Evento promete trazer clima único de festas juninas do interior

Thiago Alonso - 01 de junho de 2025

Tradicional arraiá faz parte das comemorações de São João. (Foto: Canva)

Marcando as comemorações de São João, o Aparecida Shopping anunciou mais uma edição do tradicional arraiá do centro comercial, que conta com diversas experiências especiais para o público de Aparecida de Goiânia.

Neste ano, o evento será realizado nos dias 13 e 14 de junho, com início a partir das 16h em ambas as datas. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

A programação do arraiá inclui danças tradicionais, comidas típicas de festas juninas e, claro, muita música ao vivo, podendo agradar os mais diversos públicos.

Dentre as atividades interativas estão sorteios de prêmios, além da distribuição de brindes para os frequentadores do shopping.

O público também poderá aproveitar aquele clima único de arraiá, com um ambiente clássico de festas do interior, que inclui uma decoração especial para a data.

