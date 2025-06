Motorista bebe todas e acaba dormindo após causar acidente em Aparecida de Goiânia

Equipes da PM foram acionadas após populares encontrarem o suspeito ainda no local

Thiago Alonso - 01 de junho de 2025

Motorista foi encontrado dormindo após causar o acidente. (Foto Divulgação/PM)

O Comando Regional da Polícia Militar (PM) foi acionado neste domingo (1º), após um motorista ser encontrado dormindo dentro do carro após causar um acidente, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia.

O homem, de 31 anos, dirigia uma GM Montana quando colidiu em um veículo que estava estacionado na Avenida Barão do Rio Branco.

O impacto foi tão grande que a batida ocasionou uma outra colisão, com uma Fiat Toro que estava logo à frente. Ao final de tudo, ambos os veículos ficaram danificados.

Ao perceber o ocorrido, populares que passaram pela região registraram imagens em que é possível ver o suposto autor deitado e ainda dormindo dentro do veículo, logo após o acidente.

Equipes da PM foram acionadas diante do flagra, encontrando o motorista ainda no local. Durante a abordagem, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas a embriaguez foi constatada após um exame no Instituto Médico Legal.

Diante disso, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado por dirigir sob a influência de álcool, sendo preso em flagrante.

