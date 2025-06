É inacreditável ‘motivo’ que levou torcedores do Palmeiras a matarem e descartarem corpo de jovem em Goiânia

PC prendeu a dupla após investigação com ajuda de imagens de câmeras de segurança

Da Redação - 02 de junho de 2025

Torcedores do Palmeiras foram presos. (Foto Divulgação/PC)

Dois integrantes da torcida organizada do Palmeiras foram presos em Goiânia, suspeitos de matarem e descartarem o corpo de um jovem, de 26 anos.

Higor Rodrigues de Jesus e Alexandre Rodrigues Pereira foram detidos na última sexta-feira (30), após investigações da Polícia Civil (PC) os apontarem como autores do crime.

De acordo com o inquérito, a dupla teria se encontrado com a vítima em uma distribuidora de bebidas no Residencial Veredas Buritis, onde, durante uma conversa, o jovem teria dito que “nunca havia visto torcedores uniformizados desse time em Goiás”.

O comentário teria ofendido os torcedores do Palmeiras, que coagiram a vítima a entrar em um carro, conforme é possível ver em imagens de segurança do estabelecimento. Após entrar no veículo, ele foi levado para uma área deserta e morto a facadas.

O corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira, 26 de maio, após pedestres passarem por uma estrada de chão no Setor Vera Cruz e se depararem com o cadáver.

Os populares então acionaram a Polícia Civil (PC), que iniciou um inquérito em busca dos suspeitos, sendo que Higor e Alexandre foram localizados já na sexta-feira (30).

Eles foram autuados pelo crime de homicídio qualificado e presos em flagrante. O terceiro torcedor fugiu após o crime e não foi localizado.

Agora, novos passos da investigação devem apurar mais informações sobre o ocorrido, assim como a possível localização do terceiro suspeito.

A divulgação da imagem e identificação dos presos foi precedida de despacho, nos termos da Lei nº. 13.869/2019, portaria n.º 547/2021 – PC, fundamentado na possibilidade de surgirem novas testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime em questão, bem como apurar outros possíveis delitos cometidos pelos presos.

