Sementes do Cerrado inspiram um novo olhar para o meio ambiente

Preservar o Cerrado é preservar o nosso presente; é pensar no nosso futuro, na nossa própria existência

Antônio Gomide - 02 de junho de 2025

Antônio Gomide na inauguração da exposição Cerrado: Berço das Águas e da Biodiversidade. (Foto: Divulgação)

Começamos este Mês do Meio Ambiente com um convite ao cuidado com aquilo que sustenta a vida: o Cerrado, um dos maiores tesouros naturais do Brasil.

Hoje, na Assembleia Legislativa, inauguramos a exposição Cerrado: Berço das Águas e da Biodiversidade. A mostra integra o projeto Sementes do Cerrado, fruto de uma parceria que une nossa atuação parlamentar à excelência da PUC Goiás.

A exposição cenográfica nos transporta para um ambiente típico do Cerrado, com destaque para a fauna que habita esse bioma tão singular. Animais taxidermizados, pertencentes ao acervo da PUC Goiás, foram cuidadosamente integrados.

Como valorizar e preservar aquilo que muitas vezes sequer conhecemos? A reprodução dessas espécies na exposição é um convite à reflexão sobre o papel fundamental de cada ser na manutenção do equilíbrio ecológico.

Cada peça foi doada pelo renomado professor José Hidasi, referência internacional na preservação científica da biodiversidade, tornando esta experiência ainda mais rica e educativa.

Assim, esta exposição se apresenta como um chamado à consciência. Preservar o Cerrado é preservar o nosso presente; é pensar no nosso futuro, na nossa própria existência.

Neste Junho Verde, renovamos nosso compromisso com a sustentabilidade e com a valorização do meio ambiente.

Este é o primeiro de uma série de cinco artigos que iremos publicar ao longo deste Mês do Meio Ambiente. Mais do que informar, queremos provocar reflexão, despertando um olhar mais atento sobre aquilo que nos mantém vivos. A natureza é paciente, mas o tempo de cuidar é agora.

Que cada um de nós se reconheça como guardião do Cerrado. Quais atitudes concretas você pode adotar hoje para proteger o meio ambiente e garantir que as futuras gerações também possam conhecer e se encantar com a riqueza do nosso Cerrado?