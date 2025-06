CPE de Anápolis prende homem que estava foragido após matar o próprio irmão em condomínio

Homicídio teria sido motivado por um triângulo amoroso, após os dois se envolverem com a mesma mulher

Natália Sezil - 03 de junho de 2025

Caso aconteceu no Condomínio Porto Rico, na Vila São Joaquim. (Foto: Reprodução)

O homem suspeito de ter assassinado o próprio irmão a tiros, dentro de um condomínio de Anápolis, e fugido logo em seguida, foi capturado pela CPE no início da noite desta terça-feira (03).

Foragido desde a noite de segunda-feira (02), quando ocorreu o crime, o homem, de 53 anos, foi encontrado em uma região de mata próxima ao Parque Calixtópolis, no Sul da cidade.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde as autoridades competentes ficarão responsáveis pela prisão e pelas próximas medidas.

O homicídio aconteceu no Condomínio Residencial Porto Rico, na Vila São Joaquim. Juvercino Alves de Morais foi morto a tiros pelo próprio irmão, e a cena teria sido presenciada pela mãe deles.

O motivo teria sido um envolvimento da vítima e do suspeito com a mesma mulher. Revoltado com o cenário, o suposto autor teria pegado uma arma de fogo e efetuado seis disparos.

