Detalhes: o que motivou homem a assassinar o próprio irmão em Anápolis

Vítima foi encontrada com seis disparados de arma de fogo na região direita do tórax

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2025

Homem é assassinado pelo próprio irmão, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um triângulo amoroso teria sido o pivô que levou um homem, de idade não revelada, a assassinar o próprio irmão, identificado como sendo Juvercino Alves de Morais, com seis tiros, dentro do Condomínio Porto Rico, na Vila São Joaquim, em Anápolis, na noite da última segunda-feira (02).

Conforme apurado pelo Portal 6, o fator culminante teria sido um envolvimento entre a vítima e o suposto autor com uma mulher.

Revoltado com o cenário, o suspeito teria pego uma arma de fogo e disparado contra o próprio irmão. A Polícia Militar (PM) foi chamada, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e esteve no local

Juvercino foi encontrado com seis disparos de arma de fogo na região direita do tórax, já sem vida, e teve o óbito confirmado no local.

Foram realizadas diversas averiguações na tentativa de encontrar o suposto autor na residência dele, no Bairro São Joaquim, e na fazenda da família, que fica no final do Bairro Calixtópolis.

A Polícia Técnica Científica esteve no local para realização de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a retirada do corpo. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC).

