Empresa canadense anuncia investimento de R$ 450 milhões em Goiás

Aquisição ainda inclui pagamentos correspondentes a 3% dos lucros líquidos gerados pelo empreendimento

Thiago Alonso - 03 de junho de 2025

Mina subterrânea da Mineração Serra Grande. (Foto Reprodução/Centro de Tecnologia Mineral)

A mineradora canadense Aura Minerals (AURA33) anunciou um investimento de US$ 76 milhões — valor que ultrapassa os R$ 453 milhões — na compra de uma mina de ouro no município de Crixás, no Norte de Goiás.

O acordo com a AngloGold Ashanti, antiga proprietária da Mineração Serra Grande, foi fechado nesta segunda-feira (02) e inclui pagamentos adicionais correspondentes a 3% dos lucros líquidos gerados pela produção futura da mina.

A previsão é que a negociação seja finalizada até o quarto trimestre de 2025, marcando mais um movimento de consolidação da empresa no Brasil, onde já atua com outras três minas, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

A aquisição será realizada por uma subsidiária controlada pela Aura, mas ainda depende de algumas condições, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a remoção de uma barragem desativada e a separação de empresas que não fazem parte do negócio principal.

Rendimentos

A expectativa é que a mineradora siga operando com as três minas subterrâneas mecanizadas já inclusas no empreendimento, além de uma mina a céu aberto e uma quinta mina com capacidade de processamento de até 1,5 milhão de toneladas por ano.

Os rendimentos devem continuar subindo, uma vez que a cotação do ouro avançou quase 40% nos últimos 12 meses, sendo que a mina produziu 80 mil onças de ouro somente em 2024.

De acordo com a Aura, a produção da mina gerou mais de 3 milhões de onças desde 1998, com um pico de 193 mil onças somente em 2006.

Não o bastante, a empresa canadense ainda projeta o garimpo de 12,95 milhões de toneladas de minério disponíveis no empreendimento, com uma média de 3,39 gramas por tonelada, o que pode gerar um total de 1,4 milhão de onças.

