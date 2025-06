“Mãe” de bebê reborn entra na Justiça após ter pedido de licença-maternidade negado por empresa

Realidade, fantasia ou uma nova forma de expressar o afeto? A Justiça dirá

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ gabi reborn)

Em um mundo onde os laços afetivos ganham novas formas e significados, um caso inusitado e polêmico está chamando a atenção da Justiça do Trabalho e gerando debates acalorados nas redes sociais. Uma recepcionista de Salvador (BA) acionou a Justiça após ter seu pedido de licença-maternidade e salário-família negado por uma empresa de investimentos imobiliários. O motivo? A filha que ela reivindica cuidar com amor e dedicação não é um bebê convencional, trata-se de uma bebê reborn, boneca hiper-realista que representa, para ela, um vínculo legítimo de maternidade.

Segundo a petição inicial do processo, a trabalhadora relata que, ao comunicar sua condição de “mãe” à empresa, foi alvo de zombarias, piadas públicas e constrangimentos por parte de colegas e superiores. O episódio teria causado intenso abalo emocional, afetando sua saúde mental e levando-a a pedir rescisão indireta do contrato, alegando falta grave por parte do empregador, conforme previsto no art. 483, alínea “d”, da CLT.

Mas o pedido vai além: a funcionária também requer indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil, argumentando que sua relação com a boneca envolve afeto verdadeiro, cuidado diário e o exercício de um papel materno tão válido quanto o de qualquer mãe biológica.

A defesa da recepcionista sustenta que o conceito de maternidade deve ser ampliado, incluindo aspectos emocionais e subjetivos, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do livre desenvolvimento da personalidade.

O processo tramita na 16ª Vara do Trabalho de Salvador e aguarda audiência marcada para o dia 28 de julho de 2025. Até o momento, não houve decisão sobre os pedidos de tutela antecipada, e a empresa ainda será intimada para se manifestar.

O caso abre espaço para discussões delicadas sobre o que define a maternidade e os limites, ou não, do reconhecimento legal de vínculos afetivos. Realidade, fantasia ou uma nova forma de expressar o afeto? A Justiça dirá.

