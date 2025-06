Nove anos após orquestrar assassinato brutal, mulher é presa em Silvânia; detalhes são assustadores

Suspeita teria corrompido adolescentes que se uniram a ela para executar vítima, que era mais que conhecida na cidade

Paulo Roberto Belém - 03 de junho de 2025

Mulher é suspeita de ter planejado o crime envolvendo menores na situação (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (03), acusada de orquestrar o assassinato de Paulo Mineirinho, figura conhecida na cidade de Silvânia, município goiano que fica na região da Estrada de Ferro.

Nayara de Abreu Santana cometeu o crime em 2016 e as investigações que resultaram no cumprimento de mandado de prisão dão conta que os meios mais brutais foram utilizados na ocasião.

À época, a suspeita teria acionado adolescentes para planejaram subtrair bens da vítima, incluindo dinheiro, veículo e televisões, com todo o passo a passo discutido no WhatsApp.

Modus operandi

Para atraí-lo, Nayara teria marcado um suposto encontro entre a vítima com uma adolescente. Assim, Paulo teria ido até a casa da mandante, onde se encontraria com a menor de idade.

Quando os dois teriam ido para o quarto, ela teria pegado a Toyota Hilux do homem sob a desculpa de que iria “ comprar algo”.

Nesse momento, enquanto Paulo estava distraído, dois adolescentes chegaram e atacaram ele com extrema violência, usando pauladas e facadas, matando-o no local.

Desova

As investigações dão conta que após o assassinato, os quatro envolvidos tentaram limpar a cena do crime, lavando roupas e a faca, além de ter queimado as roupas da vítima.

Além disso, roubaram o dinheiro da carteira de Paulo, embarcaram o corpo na caminhonete e o levaram para uma cascalheira entre os municípios de Silvânia e Vianópolis, onde o ocultaram sob um matagal.

Depois de terem ocultado o corpo, a intenção era ir até à casa dele para subtrair os itens planejados, mas por conta do esquecimento do endereço, o plano dos criminosos foi frustrado.

Com isso, o grupo deixou a caminhonete estacionada na Rodoviária para, disfarçadamente, pegar no dia seguinte a fim de vendê-la.

No entanto, familiares da vítima notaram o desaparecimento dele e acionaram as autoridades, que localizaram o veículo, ainda com traços de sangue.

Prisão

Passados esses anos, as investigações, enfim, culminaram em um mandado de prisão para Nayara, por orquestrar o assassinato.

Ao saber da possibilidade de ser presa, tentou fugir, se escondendo em Leopoldo de Bulhões. Contudo, os policiais da Delegacia de Silvânia localizaram e prenderam a suspeita em uma casa, na qual estaria se preparando para fugir novamente.

Agora, ela responderá por ser cúmplice da morte, pela corrupção de menores, por ocultação de cadáver e por roubo qualificado. Ainda não foi divulgado se a PC localizou os demais envolvidos no crime.

