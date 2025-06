Onde comer bem e barato em Aparecida de Goiânia

Cidade possui várias opções de restaurantes com valores acessíveis

Thiago Alonso - 03 de junho de 2025

Engenho Restaurante está localizado em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com um crescimento exponencial, Aparecida de Goiânia tem se mostrado um grande centro em Goiás, seja no número de habitantes, estabelecimentos e até na gastronomia, que também tem experimentado uma expansão.

Por conta disso, não faltam opções de lugares para se comer bem e sem gastar muito, com restaurantes dos mais variados estilos e gostos, podendo agradar vários públicos.

Opção Restaurante e Lanchonete

Um desses exemplos é o Opção Restaurante e Lanchonete (@opcaorestauranteelanchonete), localizado na Vila Oliveira, que possui um ambiente clássico de comida de rua, com cadeirinhas na calçada e uma boa sombra fresca.

O cardápio também se sobressai por incluir as mais variadas opções, indo desde feijoadas e arroz à grega, até salgados, jantinhas e pratos feitos.

WN Restaurante

Para quem procura comer bem e gastar pouco, o WN Restaurante (@wnrestaurante17) também é uma boa opção. Localizado na Avenida Independência, uma das mais movimentadas de Aparecida de Goiânia, o estabelecimento se sobressai quando o quesito é custo-benefício.

Com valores acessíveis, vários trabalhadores e moradores da região acabam por fazer deste restaurante o ponto fixo para um bom almoço, com opções que incluem marmitas e comida para levar, todos com preços promocionais.

Gordão Restaurante e Assados

No Jardim Rosa do Sul, o Gordão Restaurante e Assados (@gordaorestaurante), além de também oferecer preços atrativos, se destaca por uma boa comida caseira, com almoço de segunda a sábado.

Em alguns dias da semana, também há cardápios especiais, como costelas assadas e até um rodízio de caldos com valores super acessíveis, além de marmitas e comida à quilo.

Restaurante Sabor Baiano

Há quem diga que Aparecida de Goiânia não oferece opções regionais e típicas de outras regiões, mas isso não é verdade, e restaurantes como o Sabor Baiano são a prova disso.

A experiência típica da Bahia se inicia logo na entrada, com pinturas típicas do estado do Nordeste, aliadas ao tempero especial que só uma boa cozinha baiana pode proporcionar.

Engenho Bar e Restaurante

Já quem procura um bom churrasco deve se dirigir ao Engenho Bar e Restaurante (@barerestauranteengenho), no Solar Central Park, que chama atenção logo pelo espaço, totalmente decorado com itens de madeira e mobília histórica.

O cardápio é outro diferencial, com opções de comida à quilo, self-service, vários tipos de saladas, caldos e, claro, um bom churrasco feito na hora.

Restaurante e Jantinha Chapéu de Palha

Por fim, no Residencial Village Garavelo II, o Restaurante e Jantinha Chapéu de Palha acaba por ser uma ótima opção para quem procura uma experiência digna de comida de rua, sem sacrificar o sabor.

Com um ambiente acolhedor, ainda que simples, clientes podem aproveitar um bom almoço comendo em mesinhas dispostas na calçada, com uma visão direta para a Avenida Xavier de Almeida.

