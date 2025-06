Signos que vão dar um ponto final no que atrasa a vida e começar um novo ciclo

O céu traz uma oportunidade de mudança, especialmente para quem está disposto a encerrar questões que já não fazem mais sentido

Gabriella Licia - 03 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Alexander Mass)

O momento de mudança chegou para alguns signos do zodíaco.

Depois de um longo período de estagnação, cobranças e cansaços acumulados, a energia agora favorece cortes necessários, recomeços conscientes e decisões que antes pareciam difíceis. O céu traz uma oportunidade de virada, especialmente para quem está disposto a encerrar ciclos que já não fazem mais sentido.

Dar um ponto final nem sempre é fácil, mas esses signos estão sentindo uma força interior diferente, como se algo os empurrasse para longe do que já não contribui mais para seu crescimento. Pode ser um trabalho, um relacionamento, um hábito ou até uma mentalidade. O importante é que a coragem de mudar está mais presente do que nunca.

Se você sente que está na hora de virar a página, vale a pena conferir se o seu signo está entre os que vão se libertar de amarras e iniciar uma nova fase com mais leveza e propósito.

Signos que vão dar um ponto final no que atrasa a vida e começar um novo ciclo

1. Áries

Áries está mais impaciente do que nunca com tudo que não anda. Com a energia voltada para o progresso, os arianos estão dispostos a romper com qualquer coisa que os impeça de avançar. Fim de relações tóxicas e projetos arrastados estão no topo da lista.

2. Gêmeos

Depois de meses de incertezas, Gêmeos também estão na lista dos signos que encontram mais clareza. O momento é ideal para dar um basta em situações que geram dúvidas constantes. Mudanças na forma de pensar e se relacionar com os outros marcam esse novo ciclo.

3. Virgem

Com mais foco no que realmente importa, Virgem decide se afastar de tudo que gera desgaste sem retorno. Esse signo vai organizar a própria vida com mais firmeza, cortando vínculos com o que não agrega e buscando novos horizontes.

4. Escorpião

Para finalizar a lista dos signos, escorpião sente que precisa renascer — e está pronto para isso. Emoções antigas, mágoas guardadas e dinâmicas de poder que já não fazem sentido serão deixadas para trás. Vem aí uma fase de mais autenticidade e leveza emocional.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!