Determinação de jovem humilde logo após se formar faz ele ganhar R$ 1 milhão para mudar de vida

Isabella Valverde - 04 de junho de 2025

Mykale Baker tem apenas 18 anos, mas uma atitude sua chamou a atenção do mundo inteiro. Horas depois de se formar no ensino médio, ele vestiu o uniforme do Burger King e foi cumprir mais um turno de trabalho como se fosse um dia comum.

A cena foi registrada por Maria Mendoza, que ficou impressionada ao vê-lo sorrindo mesmo após um marco tão importante na vida. Ela gravou um vídeo, postou nas redes sociais e teve uma ideia: criar uma vaquinha para ajudar Baker a realizar o sonho de fazer faculdade.

A campanha, chamada From Burger King to a College Dream (“Do Burger King para um Sonho Universitário”), começou com uma meta de US$ 60 mil (cerca de R$ 343 mil). Mas em apenas 10 dias, viralizou e ultrapassou os US$ 175 mil — o equivalente a mais de R$ 1 milhão.

“Eu me sinto feliz”, disse o jovem ao canal 11 Alive. “Sou muito grato a todos que acreditaram em mim.”

Mendoza contou que foi tocada pela postura tranquila e determinada de Baker. “Ele foi tão gentil, tão educado. Mesmo depois de um dia tão importante, estava ali com um sorriso e uma força silenciosa.”

Com o valor arrecadado, Baker pretende investir integralmente em sua educação. Um dos doadores anônimos deixou um recado que resume o espírito da campanha: “Este dinheiro é para você. Invista em si mesmo com sabedoria e, um dia, poderá ajudar muitos outros.”

O gesto simples de um jovem trabalhador acabou inspirando milhares — e mudando sua vida para sempre.

