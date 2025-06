Trabalhador é encaminhado ao Heana após muro de fosso cair sobre ele

Vítima realiza serviços quando estrutura de aproximadamente 4 metros se soltou

Thiago Alonso - 04 de junho de 2025

Trabalhador precisou ser resgatado pelos bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um trabalhador, de 43 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (04), enquanto prestava serviços para uma empresa no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima construía um fosso quando blocos de concreto da parede se soltaram de aproximadamente 4 metros e caíram sobre ele.

Com o impacto, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se dirigiram ao local, realizando o resgate do homem.

Apesar disso, ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que ele havia sofrido lesões no abdômen e uma possível fratura no braço.

Por conta disso, o trabalhador precisou ser encaminhado ao Heana após receber os atendimentos de primeiros socorros no local.

