A planta de fácil manutenção que atrai prosperidade e boa sorte

Se você está procurando algo que una beleza, praticidade e um poder simbólico forte, existe uma opção que merece seu espaço

Gabriella Licia - 05 de junho de 2025

(Foto: Captura via Youtube)

Em tempos em que buscamos mais equilíbrio dentro de casa, as plantas ganham destaque não apenas pela estética, mas também por suas propriedades simbólicas.

No universo do Feng Shui, técnica milenar chinesa de harmonização de ambientes, há espécies que são consideradas verdadeiros amuletos naturais, capazes de atrair boas energias, prosperidade e até sorte para quem as cultiva.

Se você está procurando uma planta que una beleza, praticidade e um poder simbólico forte, existe uma opção que merece seu espaço.

Ela exige poucos cuidados, pode ser cultivada em ambientes internos e é associada à atração de riquezas, boas oportunidades e proteção espiritual. O melhor: cabe no seu cantinho e ainda dá um toque de vida ao lar.

Confira qual é essa planta e por que ela se tornou uma das queridinhas do momento para quem quer florescer por dentro e por fora:

1. Nome popular: Planta-jade (Crassula ovata)

Também conhecida como “planta do dinheiro” ou “árvore da amizade”, a planta-jade é uma suculenta com folhas carnudas e arredondadas, de tom verde intenso. No Feng Shui, seu formato lembra moedas, o que justifica sua associação direta à prosperidade financeira.

2. Simbolismo no Feng Shui

A planta-jade é considerada um ímã natural de riqueza. Costuma ser posicionada próxima à entrada da casa ou no canto da riqueza (o canto superior esquerdo do ambiente, segundo o baguá do Feng Shui). Acredita-se que ela ativa o fluxo financeiro e traz estabilidade nos negócios.

3. Fácil de cuidar

Como boa suculenta, a jade exige regas esporádicas e muita luz natural. Ela se adapta bem a vasos pequenos e cresce lentamente, sendo ideal para apartamentos e escritórios.

4. Ideal para presentear

Por carregar a simbologia da sorte e da amizade, é comum presentear pessoas queridas com mudas de planta-jade — principalmente em momentos de novos começos.

5. Durável e resistente

Com os cuidados certos, ela pode durar muitos anos e até gerar novas mudas. É um investimento de longo prazo para quem deseja cultivar boas energias.

6. Potencial decorativo

Além dos benefícios simbólicos, sua aparência robusta e elegante a torna perfeita para decorar prateleiras, mesas ou varandas com charme e discrição.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!