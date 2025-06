Essa utilidade do papel alumínio é incrível, resolve um problema chato e ajuda a economizar

Dica simples pode evitar o acúmulo de gelo no congelador e ainda melhorar o desempenho do freezer

Isabella Valverde - 05 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

O papel alumínio é um dos itens mais comuns nas cozinhas brasileiras, mas poucas pessoas sabem que ele pode ser um grande aliado também dentro do congelador.

Um truque curioso está viralizando na internet e surpreendendo quem testa: colocar bolinhas feitas de papel alumínio dentro do freezer pode fazer uma diferença real no dia a dia.

A técnica funciona porque o alumínio ajuda a equilibrar a umidade no interior do congelador, o que reduz a formação de cristais de gelo nas paredes.

Esse acúmulo é um problema recorrente, que ocupa espaço, dificulta a limpeza e ainda obriga o aparelho a trabalhar mais, aumentando o consumo de energia.

Para fazer o truque, basta amassar bem um pedaço de papel alumínio até formar uma bola firme. Uma ou duas bolinhas já são suficientes, dependendo do tamanho do freezer.

Elas devem ser colocadas em pontos estratégicos, entre os alimentos ou nos cantos. O ideal é trocar as bolinhas a cada duas semanas para evitar oxidação.

O resultado aparece com o tempo. Além de manter o interior do congelador mais limpo, a técnica ajuda a preservar melhor os alimentos, favorece o desempenho do aparelho e ainda contribui para a economia de energia elétrica.

Simples, barato e funcional. Esse é mais um daqueles truques domésticos que mostram como pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na rotina da cozinha.

