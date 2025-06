Surpreendente e fácil: carne com creme de batata supera estrogonofe e é o novo queridinho da cozinha

Receitinha prática, boa e rápida para quem quer sair do trivial e comer algo diferente em casa

Magno Oliver - 05 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @cozinhecomigo)

Já comeu carne acebolada com aquele creme de batata bem cremoso e temperadinho na sua casa? Que tal uma receita diferente para melhorar o dia?

Ingredientes da receita de carne com creme de batata

– 500g de filé mignon;

– Meia cebola picadinha;

– Pitadas de sal a gosto;

– Pimenta-do-reino a gosto;

– 3 batatas pequenas cozidas;

– 1 xícara de chá de creme de leite fresco;

– 3/4 de xícara de chá de muçarela ralada.

Modo de preparo da receita de carne com creme de batata

Essa receita rende quatro porções e também pode ser feita com outras carnes que você preferir, como contra filé e alcatra. Peça para o açougueiro amaciar elas, caso queira ainda mais gostosas.

O primeiro passo é temperar as tiras de carne que você pegou no açougue com pitadas de sal e um pouco de pimenta-do-reino para dar um gostinho.

Feito isso, aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo bem alto e doure as tiras até ficarem levemente crocantes por fora, mas ainda suculentas na parte de dentro.

Em seguida, acrescente a cebola picadinha à frigideira e refogue até que fique bem translúcida e levemente dourada, no ponto para consumir.

Enquanto isso, pegue o seu liquidificador, bata as batatas cozidas com o creme de leite bem fresco, a muçarela ralada e uma pitada de sal até formar um creme homogêneo e aveludado bem consistente.

Depois, você vai despejar o creme de batata por cima da carne com cebola na frigideira ou em um refratário e guardar.

Assim, cubra tudo com fatias de muçarela ou, caso preferir, rale um pouco (ou muito) parmesão para ter uma finalização mais marcante e gostosa também aos olhos.

Por fim, você vai levar ao forno preaquecido à 180°C por cerca de 15 minutos, ou até que o topo esteja douradinho e bem borbulhante por cima.

