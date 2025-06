Famosa marca de roupas declara falência e fecha mais de 300 lojas

Gabriella Licia - 05 de junho de 2025

Forever 21 era um sucesso entre os varejos de moda física. (Foto: Reprodução/Internet)

A tradicional marca de roupas Forever 21, conhecida mundialmente por suas peças acessíveis e estilo voltado ao público jovem, declarou falência e anunciou o fechamento de mais de 300 lojas.

O cenário representa mais um capítulo da crise enfrentada pelo varejo de moda física diante do crescimento acelerado do e-commerce e das mudanças no comportamento do consumidor.

Fundada em 1984 nos Estados Unidos, a Forever 21 ganhou fama ao redor do mundo com lojas espalhadas em shoppings de diversos países. Durante muitos anos, foi símbolo da chamada fast fashion, com coleções novas sendo lançadas rapidamente e preços considerados baixos.

No entanto, esse modelo começou a perder força com o avanço de concorrentes digitais, como a Shein, que entregam moda rápida a preços ainda menores e com foco total no comércio eletrônico.

A falência anunciada agora não é o primeiro alerta. A marca já havia enfrentado dificuldades em 2019, quando entrou com pedido de recuperação judicial para tentar se reestruturar.

Mesmo assim, os esforços não foram suficientes para conter a queda nas vendas e o aumento das dívidas. A nova onda de fechamentos inclui centenas de lojas nos Estados Unidos e em outros países.

No Brasil, a Forever 21 encerrou oficialmente suas atividades em 2022, após anos de expansão que incluíram lojas em grandes capitais. A saída do mercado brasileiro já indicava os desafios enfrentados globalmente pela marca, que não conseguiu acompanhar o ritmo das novas tendências de consumo.

Mesmo com o encerramento das operações físicas, algumas unidades licenciadas ainda funcionam em outros países, mas o futuro da marca segue incerto. O caso da Forever 21 escancara a urgência de adaptação no varejo da moda e serve de alerta para outras gigantes que ainda resistem à transformação digital.

