Recém-chegado, ‘maior sino do mundo’ vira patrimônio cultural e artístico de Goiás

Vox Patris deve ser ouvido pela primeira vez em missa que marca início da Romaria do Divino Pai Eterno

Augusto Araújo - 05 de junho de 2025

Sino Vox Patris, em Trindade. (Foto: Reprodução)

Recém-chegado em Goiás, o Vox Patris, considerado o maior sino do mundo, já foi reconhecido como um patrimônio cultural e artístico do estado.

Isso porque o governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou o projeto de lei que tramitava na Assembleia Legislativa (Alego) e determinava esse título ao símbolo religioso.

Pesando 55 toneladas, o sino saiu de Gdansk, na Polônia, no dia 11 de abril, com destino final na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Ele chegou no último domingo (1º) ao canteiro de obras do novo Santuário do Divino Pai Eterno, que atualmente está em construção.

Assim, o sino será instalado no local e ficará exposto em uma estrutura temporária para visitação pública durante a Romaria do Divino Pai Eterno 2025, que acontece entre os dias 27 junho e 6 de julho.

Entretanto, ele deve ser ouvido pela primeira vez na véspera do evento, no dia 26, durante a missa que marcará o início do evento religioso.

