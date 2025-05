Programação da chegada do ‘maior sino do mundo’ em Trindade neste domingo (01°)

Peça ficará exposta em uma estrutura temporária para visitação pública

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2025

Sino Vox Patris, em Trindade. (Foto: Reprodução)

Após percorrer o Brasil durante cinco dias, o Vox Patris – maior sino de badalo do mundo – desembarca em Trindade, considerada a Capital da Fé, no próximo domingo (1º). A chegada da peça será marcada por uma programação especial.

Conforme divulgado, a partir das 6h, uma carreata sairá do trevo do Padre Pelágio, em Goiânia, e seguirá até o Portal da Fé, onde acontecerá uma recepção às 7h.

Logo na sequência, às 8h, será celebrada uma missa em Ação de Graças, em frente às rampas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira.

Finalizando a programação, às 10h, o sino será conduzido ao canteiro de obras do novo Santuário do Divino Pai Eterno, que atualmente está em construção.

Até a finalização das obras, o sino será instalado no local e ficará exposto em uma estrutura temporária para visitação pública durante a Romaria 2025, que acontece entre os dias 27 junho e 6 de julho.

De acordo com o reitor do Santuário Basílica, padre Marco Aurélio Martins da Silva, o Vox Patris simboliza a presença do “Pai Eterno” e servirá de convite constante à oração e à comunhão.

“O badalo do Vox Patris é um convite à oração, à unidade e à paz. Ele será instalado no novo campanário, mas desde já estará entre nós, como sinal visível da fé do povo goiano e da devoção que move milhares de pessoas todos os anos à Romaria do Divino Pai Eterno”, diz.

