6 desenhos animados com detalhes perturbadores que você não percebeu na infância

Prepare-se: sua nostalgia vai levar um choque de realidade!

Anna Júlia Steckelberg - 06 de junho de 2025

Família Dinossauro. (Foto: Reprodução)

A infância parecia um lugar mágico. Lanches com gosto de sábado de manhã, pijama até meio-dia e desenhos animados que deixavam o mundo mais leve… ou pelo menos pareciam deixar. Isso porque, se você olhar com atenção (ou simplesmente crescer e revisar com um olhar mais crítico), vai descobrir que alguns desses clássicos guardam segredos bem esquisitos, até perturbadores.

De personagens que não são quem você achava, até finais que ninguém te contou, o que era só diversão inocente, às vezes escondia verdades que deixariam qualquer adulto de cabelo em pé. Pronto para relembrar com outra perspectiva? Aqui vão 6 curiosidades que vão virar sua infância de cabeça para baixo:

1. Lula Molusco não é uma lula

Apesar do nome, o mal-humorado vizinho do Bob Esponja é, na verdade, um polvo.

Quem confirmou foi o próprio criador do desenho, Stephen Hillenburg. Aliás, ele só tem seis tentáculos (por questão de animação), e não oito como seria o correto. Fica o trauma.

2. A Família Dinossauro morreu no fim da série

Se você achava que a série acabou de forma fofa e feliz… más notícias.

No último episódio, todos morrem por causa de uma Era Glacial causada por decisões da própria empresa onde Dino trabalha. Nada de meteoro: foi culpa do capitalismo jurássico mesmo.

3. Daniel Radcliffe gravou parte de Harry Potter bêbado

Ok, não é exatamente desenho animado, mas é pop o suficiente para entrar na lista.

Em entrevistas, o próprio Daniel Radcliffe confessou que, durante as filmagens de “O Enigma do Príncipe”, ele estava frequentemente embriagado. Literalmente, magia e cerveja amanteigada demais.

4. Muitas princesas da Disney… não são princesas

Cinderela, Tiana, Bela, Mulan, Pocahontas e Alice: todas queridas, icônicas, mas oficialmente, não são princesas por linhagem ou casamento com reis.

A Disney as inclui no grupo pela popularidade, não pela nobreza. É o marketing que reina.

5. Em Donkey Kong, o vilão é o Mario

No manual original do jogo de 1981, o herói que você controla, Mario, está tentando recapturar Donkey Kong, que fugiu de sua jaula.

Sim, Mario era um tipo de “dono” do gorilão. Vilão ou mocinho? Fica a dúvida.

6. A professora de “As Meninas Superpoderosas” nunca teve rosto

Você se lembra da Senhorita Belo? Pois é: você nunca viu o rosto dela.

Ele nunca foi revelado no desenho, só corpo e voz sedutora. Motivo? Uma crítica aos estereótipos femininos exagerados da TV. Perturbador… e genial.

