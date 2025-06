6 profissões que pagam bem e não tem tanta concorrência

Muitas dessas carreiras passam despercebidas porque não estão no radar das escolhas mais óbvias

Anna Júlia Steckelberg - 06 de junho de 2025

Pessoa manuseando dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Em um mundo onde parece que todo mundo quer ser influencer, advogado ou médico, existe um universo (quase secreto) de profissões que pagam bem e não estão abarrotadas de candidatos. Ou seja: a famosa combinação dos sonhos, alta demanda + pouca concorrência + bom salário.

Muitas dessas carreiras passam despercebidas porque não estão no radar das escolhas mais óbvias. Outras exigem habilidades específicas, mas não necessariamente um diploma universitário tradicional. E o melhor: com a evolução tecnológica e mudanças no mercado de trabalho, várias dessas áreas vêm crescendo ano após ano.

Com base em dados atualizados do LinkedIn, Glassdoor, Sebrae e IBGE, listamos 6 profissões que oferecem ótimas oportunidades financeiras e pouca competição direta. Vem conferir — talvez seu futuro esteja aqui e você ainda não sabia!

1. Técnico em energia solar

Com o crescimento da busca por fontes de energia limpa, esse profissional está em alta.

Instalar e manter sistemas fotovoltaicos pode render salários acima de R$ 4.000, e a concorrência ainda é baixa em muitas regiões do Brasil.

2. Perito judicial

Seja em causas trabalhistas, cíveis ou previdenciárias, o perito é o especialista chamado para emitir laudos técnicos.

A formação varia conforme a área, e o pagamento por processo pode ultrapassar os R$ 5.000.

3. Especialista em UX (experiência do usuário)

Com a digitalização dos serviços, empresas buscam profissionais para tornar apps e sites mais intuitivos.

É uma área técnica, mas acessível para quem estuda por conta própria. Salários começam em R$ 6.000 em startups e podem passar de R$ 10.000 em empresas maiores.

4. Soldador industrial

Parece simples, mas exige técnica e certificação.

E paga muito bem: em obras de grande porte, o salário pode chegar a R$ 8.000. A demanda é grande, e há escassez de profissionais qualificados.

5. Auditor independente

Atua na verificação de contas e processos empresariais.

Muito procurado por empresas que buscam mais transparência, esse profissional pode ganhar acima de R$ 7.000 mensais, com pouca concorrência.

6. Operador de drone profissional

De mapeamento agrícola a cobertura de eventos, o uso de drones cresceu.

Com certificação da ANAC e prática, operadores podem ganhar de R$ 3.000 a R$ 12.000 por projeto.

