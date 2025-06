Função esquecida do celular ajuda a economizar até 20% de bateria por dia

Recurso simples presente em todos os smartphones ajuda a reduzir o consumo de bateria e prolonga o tempo longe da tomada

Magno Oliver - 06 de junho de 2025

(Foto: RawPixel.com/ Freepik)

Da hora que a gente acorda ao momento que vamos dormir, o celular se tornou um companheiro inseparável, não é mesmo? Ele está sempre presente em nossas vidas e isso tem um custo alto: a bateria costuma durar muito pouco e exige recargas constantes ao longo do dia.

Porém, poucos usuários têm noção que seus celulares escondem uma função capaz de economizar até 20% da carga diária.

É o famoso recurso do modo escuro, ferramenta disponível em praticamente todos os aparelhos modernos, tanto com sistema Android quanto com iOS.

Mesmo sendo um baita aliado, ele ainda é uma ferramenta esquecida por boa grande parte da população.

Com o modo escuro é possível reduzir até 20% de consumo de bateria. Isso porque telas de celular com tecnologia OLED ou AMOLED consomem menos energia ao exibir tons escuros, em especial os tons pretos.

São nesses tipos de tela que os pixels pretos ficam completamente desligados e isso ajuda na redução do gasto de bateria.

Dessa forma, é possível ativar o modo escuro nas configurações de tela do sistema ou em aplicativos como o WhatsApp, Gmail, YouTube, entre outros.

O fundo da tela muda a iluminação para tons escuros, trazendo conforto visual e ajuda a economizar bateria.

Um teste conduzido pelo Google com smartphones Pixel revelou que o modo escuro pode reduzir o consumo de energia em até 63%, em determinados contextos de uso, como brilho máximo da tela.

Segundo especialistas e Youtubers que acompanham tecnologia, o modo escuro também traz conforto para a visão e o seu contraste não afeta a visibilidade em frente à tela.

