Inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 7,3 mil em Goiás

Oportunidade contempla duas áreas diferentes do conhecimento, com resultados previstos já para julho

Natália Sezil - 06 de junho de 2025

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para um concurso com salários de até R$ 7,3 mil.

A oportunidade é para o cargo de Professor Substituto, no Campus Ceres, no Centro goiano.

O prazo de contratação inicial será de seis meses, podendo ser prorrogado.

São duas áreas contempladas: Educação e História. Cada uma das áreas tem uma única vaga, com jornada de 40 horas semanais.

Os salários variam de acordo com a titulação do candidato. Para os graduandos, o vencimento é de R$ 3.412,63. Para profissionais com doutorado, o valor chega a R$ 7.363,94.

As inscrições se estendem até a próxima sexta-feira, 13 de junho. São realizadas online, pelo site do IF Goiano. A taxa é de R$ 50.

Quem se candidatar à seleção concorrerá em duas etapas: prova de títulos e prova de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase é aplicada a partir de 24 de junho.

A divulgação do resultado final do concurso está prevista para acontecer até 1º de julho, com homologação já no dia seguinte.

Mais detalhes, como o cronograma do certame e a descrição das atribuições de ambos os cargos, estão disponíveis no edital.

