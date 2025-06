No Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, hospital referência em Anápolis reforça compromisso com a vida

Comemorando 50 anos de tradição, a instituição aproveitou a oportunidade para servir um café da manhã recheado

Gabriella Licia - 06 de junho de 2025

(Foto: Divulgação)

No dia 6 de junho, o Brasil relembra a importância da prevenção e do cuidado com as queimaduras. A data, reconhecida como o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, é um convite à conscientização e também uma oportunidade de valorizar instituições que atuam, diariamente, no atendimento de vítimas e na reabilitação completa dessas pessoas.

Em Anápolis, o Hospital de Queimaduras aproveitou a oportunidade para servir um café da manhã recheado e reforçar o compromisso com a população.

A instituição tem se destacado como referência nacional desde 1975, completando 50 anos de história em 2025.

Com um legado marcado pela excelência e pelo atendimento humanizado, a unidade é especializada não só no tratamento de queimaduras, mas também no cuidado com feridas complexas, como úlceras, lesões por pressão e feridas oncológicas.

Portando uma estrutura moderna e equipada, o hospital conta com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico exclusivo para o tratamento de queimaduras, ambulatórios, salas de curativos especiais e uma equipe multidisciplinar altamente capacitada. Os corredores, os quartos e cada ambiente da instituição foram pensados para oferecer acolhimento, conforto e segurança aos pacientes e seus familiares.

Além do atendimento de emergência e das cirurgias reparadoras, o hospital investe continuamente em reabilitação e acompanhamento psicológico, entendendo que o cuidado vai além da cura física. Ao longo das décadas, milhares de vidas foram salvas e reescritas entre essas paredes.

Neste 6 de junho, a luta contra as queimaduras também é uma celebração da vida. E o Hospital de Queimaduras de Anápolis segue firme, com estrutura, história e coração para continuar fazendo a diferença.