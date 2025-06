Putin começa retaliação contra Ucrânia, que ataca 2 bases

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governo de Vladimir Putin começou nesta sexta (6) a antecipada retaliação pelo que chamou de “ataques terroristas da Ucrânia”: ações contra linhas ferroviárias russas e a audaciosa operação contra bases de bombardeiros estratégicos do Kremlin.

Foram empregados 452 drones e mísseis no ataque aéreo desta madrugada, que foi focado na capital, Kiev, onde ao menos três pessoas morreram. Em todo o país, segundo o presidente Volodimir Zelenski, 49 civis ficaram feridos.

Foi o segundo maior ataque aéreo da guerra por parte dos russos, após o emprego de 472 mísseis e drones no domingo passado (1º). A Ucrânia, por sua vez, manteve a postura agressiva das últimas semanas e lançou drones de longa distância que atingiram duas bases aéreas usadas por bombardeiros novamente.

Foram registradas explosões em Diaghilev, perto de Moscou, e na estratégica Engels-2, na região de Saratov -essa a sede da frota dos mais poderoso bombardeiros com capacidade nuclear russos, os Tu-160, e onde há um depósito de ogivas atômicas. Tanques de combustível pegaram fogo, gerando um grande incêndio.

A ação contra Kiev e cidade como Lutz, Ternopil e Tchernihiv foram brutais. Na capital, algumas das mais intensas colunas de fogo e fumaça eram vistas nesta manhã, e as estações de metrô estavam lotadas de moradores procurando abrigo.

O sistema de transporte, aliás, foi interrompido porque uma linha foi atingida por um drone ou destroços. Os ucranianos disseram ter derrubado 368 drones e 38 mísseis, incluindo 6 balísticos do tipo Iskander-M.

Segundo a Folha de S.Paulo ouviu de dois observadores militares em Moscou, há ainda a expectativa de que a vingança russa continue. A maior dúvida é sobre o eventual uso do novo míssil Orechnik, que Putin empregou só uma vez na guerra. A arma tem ogivas múltiplas e foi criada para conflitos nucleares.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmou que a ação era retaliatória. No fim de semana, os ucranianos destruíram uma ponte ferroviária, provocando o descarrilamento de um trem que matou sete pessoas.

No domingo, Kiev fez história militar ao lançar 117 drones que estavam escondidos na carga de caminhões levados para perto de cinco bases aéreas. Em duas delas, conseguiram atingir preciosos bombardeiros estratégicos, destruindo talvez dez aeronaves -quase 10% da frota desse tipo de avião de Putin.

A ação enfureceu o russo, que havia anunciado a retaliação em um telefonema com o americano Donald Trump, que apenas a comunicou em uma postagem na quarta (4). Na quinta (5), o republicano ainda criticou os rivais, dizendo que ambos parecem “crianças brigando” -isso em plena altercação ao estilo quinta série com o ex-aliado Elon Musk.

Peskov, que mede palavras para não perder a boa vontade de Trump com a Rússia, que alterou a dinâmica da guerra e abriu negociações bastante difíceis com Kiev, comentou nesta sexta a frase, dizendo que o conflito é existencial para a Rússia, e não uma brincadeira.

A fase atual da guerra é uma das mais violentas até aqui, em particular nos ares. Os ucranianos atacaram até a simbólica ponte da Crimeia, algo raro. Em solo, os russos seguem com vantagem, e se aproveitam da falta de mão de obra dos ucranianos, que nesta semana começaram a discutir convocar homens acima de 60 anos para o conflito.

Nesta sexta, o site de monitoramento ucraniano DeepState, referência sobre fronteiras do conflito, apontou que os russos estão avançando em uma frente nova no centro-sul do país, rumo à região de Dnipropetrovsk.

Ela já estava em posição precária desde o começo do ano, mas agora as forças russas estão a 560 metros de sua fronteira. Rica em minerais estratégicos, a área ainda não havia sido invadida na guerra.

O avanço continua também em Sumi, no norte, e na linha de frente em Donetsk, onde mais um vilarejo caiu nesta quinta. Nas condições apresentadas por escrito por Putin para acabar a guerra, nem Sumi, nem Dnipropetrovsk são exigidas, levantando a dúvida acerca das intenções de Moscou.