Se você tem algum desses sobrenomes, pode ter direto a herança italiana

Milhares de brasileiros têm ascendência italiana, mas nem todos sabem que esse vínculo pode abrir portas para estudar, trabalhar e viver legalmente em qualquer país da União Europeia

Pedro Ribeiro - 06 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já ouviu falar em herança italiana? Se o seu sobrenome soa italiano, talvez você tenha mais do que apenas um nome diferente: pode ter direito à cidadania italiana e todos os benefícios que vêm com ela.

Milhares de pessoas na América Latina têm ascendência italiana, mas nem todas sabem que esse vínculo pode abrir portas para estudar, trabalhar e viver legalmente em qualquer país da União Europeia.

Ter acesso à herança italiana vai muito além do valor emocional de se conectar com as raízes.

É também uma oportunidade real de transformar o futuro.

Como cidadão italiano, você passa a ter os mesmos direitos que qualquer outro europeu, como livre circulação entre os países da UE, acesso facilitado a universidades, possibilidade de abrir negócios e até de receber benefícios sociais.

Muita gente descobre esse direito por acaso, ao pesquisar sobre a origem da família ou ao ouvir histórias dos avós.

E é aí que o sobrenome pode fazer toda a diferença.

Como os sobrenomes influenciam na cidadania italiana?

A cidadania italiana é baseada no princípio do iure sanguinis, ou seja, pelo sangue.

Isso significa que, se você descende de italianos, pode ter direito à herança italiana, mesmo que sua família esteja há gerações fora da Itália.

O governo italiano considera o sobrenome como um dos primeiros indícios de que alguém pode ser descendente direto de italianos.

Ter um sobrenome típico da Itália pode facilitar a busca por documentos, validar a conexão familiar e até acelerar o processo de reconhecimento da cidadania.

Quais sobrenomes podem facilitar o processo?

Embora não exista uma lista oficial, alguns sobrenomes são frequentemente reconhecidos como italianos e podem ajudar bastante no processo. Nomes como:

Abate;

Achille;

Anesi;

Bianchi;

Conti;

De Luca;

Esposito;

Ferrari;

Greco;

Lombardi;

Moretti;

Romano;

Rossi;

Vitale.

Esses e muitos outros são associados a regiões específicas da Itália e carregam um forte traço da herança italiana.

Se você possui um desses sobrenomes (ou algum similar), já tem um bom ponto de partida.

Mas atenção: ter um sobrenome italiano não garante a cidadania.

É necessário comprovar, com documentos, a linha de descendência até o antepassado italiano.

Quais documentos são exigidos?

Para solicitar a cidadania italiana, o mais importante é reunir toda a documentação que comprove sua árvore genealógica. Isso inclui:

Certidões de nascimento, casamento e óbito dos antepassados;

Documentos que comprovem a entrada do ancestral italiano no Brasil ou outro país latino-americano;

Certidões negativas de naturalização (em alguns casos);

Documentos com tradução juramentada e apostilamento.

Além disso, há regras específicas conforme a data do casamento do ancestral italiano.

Mulheres estrangeiras casadas com italianos antes de abril de 1983, por exemplo, podem ter direito automático à cidadania.

Depois dessa data, o processo é diferente e exige um pedido formal.

Como iniciar o processo de cidadania italiana?

Se você acredita ter direito à herança italiana, o primeiro passo é organizar todos os documentos da sua família.

Depois, entre em contato com o consulado italiano mais próximo da sua cidade.

Cada consulado pode ter exigências e prazos diferentes, por isso é importante seguir as instruções oficiais.

Outra dica é começar o quanto antes. A fila para análise de processos pode ser longa, especialmente em regiões com muitos descendentes de italianos.

Mas, com planejamento e paciência, é totalmente possível conquistar esse direito.

